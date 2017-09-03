СМИ: "Укрпочта" намерена заняться поставками газа на Украине

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Компания-оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" подала заявку на приобретение лицензии на поставку газа в стране. Об этом сообщило в воскресенье издание "Левый берег".

О намерениях компании свидетельствует и создание соответствующего раздела на ее официальном сайте. В разделе "Поставка газа" размещены правила поставки голубого топлива "Укрпочтой".

"Укрпочта" хочет заняться поставками природного газа, решение о выдаче ей лицензии будет рассматриваться 7 сентября на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", - говорится в сообщении СМИ.

Всего НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа на Украине.