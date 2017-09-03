Добыча 5,5% нефти в Мексиканском заливе остается приостановленной

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Добыча примерно 5,5% нефти и 8,43% природного газа из общего объема производимых американскими компаниями в Мексиканском заливе остается приостановленной из-за недавнего урагана "Харви". Об этом сообщило в воскресенье Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США.

В соответствии с обнародованными им данными, пока в Мексиканском заливе не возобновлена добыча 96,3 тыс. баррелей нефти и порядка 7,7 тыс. куб. м газа в сутки. Эвакуированным остается персонал 30 нефте- и газодобывающих платформ из 737 находящихся в Мексиканском заливе. Вместе с тем "по состоянию на сегодняшний день не поступало сведений об ущербе", нанесенном ураганом "Харви" нефте- и газодобывающей отрасли в Мексиканском заливе, подчеркнуло МВД. По его свидетельству, компании стали возвращать персонал на свои объекты, в том числе платформы, добывающие нефть и газ на шельфе, "начинают восстанавливаться нормальные операции" топливной промышленности в регионе.

МВД уточнило, что обнародованный отчет базируется на информации, полученной в общей сложности от 17 американских компаний, действующих в Мексиканском заливе. Всего там добывается около 1,8 млн баррелей нефти и 91 тыс. куб. м газа в сутки.