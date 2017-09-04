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Путин на саммите БРИКС обсудит сотрудничество стран "пятерки" и международную повестку

Экономика и бизнес
4 сентября, 0:17 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

На 4 сентября запланированы заседания лидеров стран блока в узком и расширенном составах

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите лидеров стран БРИКС, который открывается 4 сентября. Российскую делегацию на встрече неформального объединения представляют глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтранса Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, глава ФТС Владимир Булавин. Российский бизнес будут представлять глава РЖД Олег Белозеров, глава ВЭБ Сергей Горьков, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

На 4 сентября запланированы заседания БРИКС в узком и расширенном составах. В рамках первого планируется обсудить ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, дисбалансы в глобальной финансовой и торговой сферах, международные и региональные конфликты, вопросы национальной безопасности и развития.

Лидеры БРИКС также затронут узловые региональные проблемы, а именно - Ближний Восток, Северную Африку, Афганистан, Сахаро-Сахельский регион. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии. Путин, в частности, намерен предложить странам БРИКС подключиться к процессу мирного урегулирования в этой стране, сообщал ранее его помощник Юрий Ушаков. Помимо этого, на саммите БРИКС лидеры рассмотрят ситуацию на Корейском полуострове.

Встречи расширенного состава

В тот же день состоится заседание в расширенном составе, участники которого обсудят практическое взаимодействие стран БРИКС для совместного развития, гуманитарные обмены и культурное сотрудничество. Будут рассмотрены вопросы, связанные с операционной деятельностью Нового банка развития БРИКС, пула условных валютных резервов и некоторые другие темы. Путин в ходе обсуждений выскажется за расширение сотрудничества в сфере инноваций, цифровых технологий, патентования, выступит за поддержку в рамках БРИКС малого и среднего бизнеса, за упрощение процедур торговли, говорил журналистам Ушаков.

Также на 4 сентября запланировано заседание лидеров стран БРИКС с представителями Делового совета. Вечером того же дня состоится торжественный обед с участием руководителей стран БРИКС, а также лидерами приглашенных стран. Официальная встреча с лидерами приглашенных государств в формате "аутрич" (outreach) пройдет 5 сентября. На нее приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, премьер-министр Таиланда.

По итогам саммита глав стран БРИКС планируется принять итоговую декларацию - это неподписной документ, в котором будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации, будут отражены общие подходы стран БРИКС к наиболее актуальным и важным вопросам многостороннего сотрудничества. Кроме того, планируется подписать План действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, План действий по сотрудничеству в области инноваций, Стратегическую программу по таможенному сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и Новым банком развития.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Ушаков, Юрий Викторович Соколов, Максим Юрьевич Лавров, Сергей Викторович Булавин, Владимир Иванович Горьков, Сергей Николаевич Мантуров, Денис Валентинович Путин, Владимир Владимирович Белозеров, Олег Валентинович Орешкин, Максим Станиславович Новак, Александр Валентинович Никифоров, Николай Анатольевич Дмитриев, Владимир Александрович Мединский, Владимир Ростиславович
Темы
БРИКС Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Россия Гвинея Египет Мексика Таиланд Афганистан Таджикистан
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