Лидеры стран БРИКС на саммите в Сямэне обсудят будущее развитие объединения

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Рабочая часть IX саммита лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) откроется в понедельник встречей в узком составе, на которой руководители пяти государств обсудят ситуацию в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также вопросы развития и национальной безопасности.

С приветственным словом на встрече в Сямэньском международном конференц-центре в качестве хозяина саммита (Китай председательствует в БРИКС в 2017 году) выступит председатель КНР Си Цзиньпин, после которого член Госсовета КНР Ян Цзечи зачитает доклад по вопросам безопасности. Встреча лидеров пяти стран традиционно будет продолжена уже в расширенном составе. Основными темами заседания станут вопросы практического взаимодействия в целях общего развития, гуманитарные обмены, культурное сотрудничество и развитие механизмов взаимодействия в формате БРИКС. По итогам встречи лидеров в расширенном составе ожидается принятие Сямэньской декларации.

Программой саммита в понедельник предусмотрено участие лидеров пяти стран в церемонии открытия Фестиваля культуры стран БРИКС и фотовыставки в зале "Гармония" Сямэньского международного конференц-центра. Главы государств также заслушают отчетный доклад о работе состоявшегося 1 сентября в Шанхае Делового совета БРИКС, который представит председатель его китайской части Сюй Лижун, а в конце дня примут участие в церемонии подписания соглашений.

Саммит под председательством Китая

Встреча лидеров стран БРИКС в Сямэне станет неким подведением итогов того, что удалось сделать за восемь месяцев китайского председательства, которое проходило на фоне не только очевидной активизации сотрудничества между странами - членами БРИКС в самых разных областях, но и повышения роли самого объединения на мировой арене.

Тема БРИКС с самого начала года не сходила со страниц ведущих китайских СМИ, составляя явную конкуренцию по числу упоминаний в центральной печати выдвинутой несколько лет назад председателем КНР Си Цзиньпином инициативе "Один пояс - один путь", без ссылки на которую не обходится практически ни одно заявление китайского руководства, касающееся внешней политики страны. Ни одна из многочисленных встреч по подготовке саммита БРИКС на самых разных уровнях, от экспертного до министерского, в разных городах Китая не проходила без упоминания китайской стороной необходимости наращивания сотрудничества между странами объединения в рамках данной инициативы.

Китайское председательство пришлось также на период заметного охлаждения отношений КНР с США после прихода к власти Дональда Трампа, взявшего курс на проведение политики торгового протекционизма и пересмотр подходов Вашингтона по ряду чувствительных для Китая направлений. Не случайно в связи с этим довольно часто в этом году звучал призыв Китая к странам БРИКС объединить силы для борьбы с торговым с протекционизмом и монополиями на мировом рынке.

Большое внимание в этом году страны объединения уделяли также вопросам безопасности, совместной борьбе с терроризмом, наращиванию торгово-экономических и культурных связей, развитию электронной коммерции, инвестиционному сотрудничеству, а также повышению роли БРИКС в международных делах на фоне наблюдающегося кризиса нынешней системы глобального управления. В фокусе бриксовских мероприятий в рамках китайского председательства довольно часто звучала тема взаимодействия стран объединения в вопросах глобального управления, а также необходимости реформирования ООН и действующих со времен Бреттон-Вудского соглашения (1944 год) международных финансовых институтов. Китай при этом на самых разных площадках, в том числе в формате БРИКС, неоднократно подчеркивал необходимость повышения роли развивающихся стран в нынешней системе глобального управления и ключевых международных организациях.

Не случайно именно Китай выступил с инициативой формата "БРИКС плюс", однако ясного понимания того, что это такое пока нет. Не исключено, что на саммите объединения со стороны Китая прозвучат более конкретные заявления по этому поводу. В экспертных кругах полагают, что именно после саммита в Сямэне этот формат может обрести более четкие очертание и станет одним из основных достижений китайского председательства в объединении.

На нынешний саммит Китай для встречи лидеров БРИКС в отработанном уже формате "аутрич" пригласил лидеров Египта, Мексики, Таджикистана, Гвинеи и Таиланда, что станет историческим рекордом по числу принявших участие в данном мероприятии не входящих в бриксовскую пятерку лидеров. Встреча обозначена в программе на 5 сентября как "Диалог с лидерами государств с формирующимися рынками и развивающихся стран". Ее основными темами станут реализация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также расширение партнерства в целях развития.

В заявлениях китайского руководства в последнее время четко прослеживается тенденция найти новые подходы к дальнейшему развитию объединения, в том числе за счет включения в его орбиту новых участников из числа новых рынков и развивающихся стран. В ходе своего председательства в БРИКС Китай также последовательно продвигал идею о том, что данный формат принадлежит не только пяти странам, а является скорее голосом всех развивающихся государств мира. Не исключено, что саммит в Сямэне придаст новый импульс развитию БРИКС и позволит наметить перспективы расширения "круга друзей" объединения за счет развивающихся стран.

Организация саммита и меры безопасности

Китай не в первый раз принимает масштабные международные мероприятия. Для Сямэня с населением 3,5 млн человек встреча лидеров пяти стран БРИКС станет своего рода испытанием на прочность, но, судя по тому, как организована логистика и размещение участников, город вполне способен справиться с таким наплывом гостей.

На должном уровне отлажена работа со СМИ. Организаторы постарались сделать так, чтобы прибывшие для освещения саммита как китайские, так и иностранные журналисты не испытывали никаких сложностей с организацией и сосредоточились на работе. В аэропорту Сямэня всех журналистов встречают молодые волонтеры, которые организуют проезд сотрудников СМИ до отеля, что стало приятной неожиданностью для многих не говорящих по-китайски иностранных репортеров.

На саммите работает специальный пресс-центр, сотрудники которого направляют работу освещающих это событие журналистов. На саммит приехали около 3 тыс. журналистов из более чем 80 стран. В городе отведено несколько отелей, в которых размещают исключительно сотрудников СМИ.

Некоторое неудобство могут создать лишь принятые в Сямэне строгие меры безопасности, особенно в районе объектов, где проходят мероприятия саммита и проживают его участники. Эти зоны можно сразу узнать по металлическим ограждениям и большому числу сотрудников полиции и военных, которые пропускают за заграждение только тех, у кого есть специальная аккредитация. Улицы патрулирует не только полиция, но и многочисленные сотрудники служб безопасности в штатском. При этом меры безопасности, по наблюдению корр. ТАСС, китайские власти ввели еще более жесткие, чем были тогда, когда Китай принимал свой первый саммит БРИКС в 2011 году в городе Санья на острове Хайнань.

Не менее строгие меры безопасности приняты и в гостиницах, где проживают делегаты и журналисты. При входе установлены рамки и рентгеновские аппараты, а сотрудники служб безопасности внимательно досматривают всех входящих внутрь, раскручивая даже обычные авторучки, которые кажутся им подозрительными. О беспрецедентной строгости принятых мер безопасности говорит, к примеру, тот факт, что аккредитованных на саммит российских журналистов не пропускают в гостиницу, где проживают члены официальной делегации РФ.

Саммиты БРИКС

Саммит стран БРИКС в китайском городе Сямэнь стал девятым для объединения и вторым, который проходит на территории КНР. В первый раз Китай принимал это масштабное мероприятие в апреле 2011 года в городе Санья. Именно тогда ЮАР впервые приняла участие в саммите объединения, после чего оно получило название БРИКС. До этого объединение называлось БРИК.

Первая встреча лидеров стран БРИК (название объединения до вступления ЮАР) состоялась в Екатеринбурге в июле 2009 года. На ней руководители четырех стран обсудили вопросы, касающиеся деятельности БРИК, глобальный экономический кризис, продовольственную безопасность и реформирование ООН. По итогам встречи было подписано совместное заявление лидеров стран БРИК по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках объединения, а также совместное заявление по проблеме глобальной продовольственной безопасности.

Предыдущий саммит проходил в октябре 2016 года в индийском штате Гоа.

О БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.

Помимо официальных саммитов, лидеры БРИКС продолжают практику неформальных встреч в рамках крупных международных мероприятий. Кроме того, проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства и секретарей советов безопасности. В рамках БРИКС действуют рабочие группы: по информационной безопасности, сельскому хозяйству, здравоохранению, науке и инновациям.