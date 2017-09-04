ЕБРР выделит €35 млн на мусороперерабатывающий завод во Львове

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове.

В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР, указано, что на первом этапе проекта "Твердые отходы Львова" предусмотрено начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработке мусора.

Из €35 млн, предусмотренных на этот этап, 10 млн пойдут на саму рекультивацию. Эти средства являются безвозвратным грантом со стороны ЕБРР.

Еще €25 млн являются кредитом и будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Проблема утилизации мусора остро встала перед городскими властями после серьезного пожара на Грибовицкой свалке под Львовом 29 мая 2016 года. Во время его ликвидации погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе оползня, объем которого составил около 100 тыс. кубометров. После этого свалка была закрыта и мусор стал скапливаться в городе.

Мэр города Андрей Садовый тогда обращался к руководству страны с просьбой объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко обвинил его в политизации ситуации. Позже грузовики со львовским мусором неоднократно замечали в разных регионах Украины, в самой Львовской области местные власти наотрез отказывались размещать отходы, а также отводить земельные участки под новые полигоны.