Лидеры БРИКС собрались на первую сессию саммита в Сямэне

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС стартовал в китайском Сямэне. Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР собрались на первое пленарное заседание.
Перед началом встречи главы государств и правительств вышли на официальную церемонию фотографирования. Место по центру занял хозяин саммита, председатель КНР Си Цзиньпин, по правую руку от него - президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер, по левую - президент ЮАР Джейкоб Зума и премьер Индии Нарендра Моди. По просьбе фотографов лидеры взялись за руки.
Позволив фотографам сделать снимки, лидеры прошли в зал заседаний и начали переговоры. Они проходят в закрытом для прессы режиме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что сессия будет интересной. "Главными темами будут ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие", - сказал он.
Позднее лидеры продолжат обсуждение в расширенном составе, во время которого поднимут вопросы дальнейшего развития БРИКС.