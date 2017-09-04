Саммит БРИКС в Китае продолжил работу в расширенном составе

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС в китайском Сямэне продолжил работу в расширенном составе. После сессии с участием только лидеров и нескольких министров к работе подключились представители бизнеса - члены Делового совета БРИКС.

Так, в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в работе этой сессии участвуют главы МИД, Минпромторга, Минкомсвязи, Минэнерго, Минэкономразвития, заместители министра иностранных дел, министра финансов, министра образования и науки, помощник президента Юрий Ушаков, глава ФТС. Бизнес-круги представляют главы РЖД, Внешэконобанка, Российского фонда прямых инвестиций, Торгово-промышленной палаты, Агентства стратегических инициатив, а также "Роснефти".

В начале заседания к участникам обратился председатель КНР Си Цзиньпин.