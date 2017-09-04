Си Цзиньпин: Китай готов создать программу торгово-технического сотрудничества БРИКС

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Китай готов создать программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества в рамках БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней ($76,4 млн), а также внести $4 млн на финансирование проектов по линии Нового банка развития. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС.
"Китайская сторона готова создать в рамках БРИКС программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества на первоначальную сумму 500 млн юаней для усиления обменов по политике и укрепления практического сотрудничества, - сказал он. - Мы готовы также выделить $4 млн для фонда подготовки проектов Нового банка развития, на поддержку функционирования и долгосрочного развития этого банка".
Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов вместе с другими странами БРИКС прилагать усилия для обеспечения действия существующих механизмов экономического взаимодействия в рамках объединения.
"Хотя реалии наших стран отличаются, но мы находимся на совпадающих стадиях развития и имеем одинаковые цели. У всех нас экономики уже вступили в период решения сложнейших задач. Активизация сопряженной стратегии развития и выявлении сравнительных преимуществ в ресурсах, рынках труда помогут укреплению потенциала развития наших пяти стран и активизируют творческие усилия их трехмиллиардного населения", - добавил Си Цзиньпин.