СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС создать общую платформу энергетических исследований. Такую инициативу он озвучил в понедельник на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

"Важно укреплять энергодиалог "пятерки", - сказал глава российского государства. "Для этого предлагаем создать платформу энергетических исследований БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены",- заявил он.

Путин также считает целесообразным "приступить к разработке совместных мер обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения".

Кроме того, российский лидер напомнил о Стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой на саммите в России в 2015 году. "Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи", - сказал он.

"Речь на наш взгляд должна идти о развитии безбарьерной электронной торговли, поддержке малого и среднего бизнеса, повышении эффективности государственно-частного партнерства", - пояснил Путин.