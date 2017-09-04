Трутнев: технологии блокчейн перспективны, но надо понимать последствия их использования

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Технологии блокчейн перспективны, но надо просчитать последствия их использования. Такое мнение высказал в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о том, как он относится к возможности внедрения в работу Росреестра современных технологий для оптимизации деятельности ведомства в рамках программы выделения "дальневосточного гектара".
"Наиболее модным был бы ответ, что одобряю и поддерживаю. Он может быть процентов на 70 и такой, но процентов на 30 нам надо чуть-чуть лучше понимать, как дальше будет развиваться человечество в этом направлении", - сказал Трутнев.
Он отметил, что "когда мы заводим систему управления технологии, ключ от которых находится в чужих руках, то надо понимать, как этим ключом будут работать". "Принципиально картинка выглядит хорошо, что он практически ни в чьих руках, что это распределенная база данных, все это здорово. Но, боюсь, я слишком взрослый для того, чтобы в это поверить", - выразил недоверие Трутнев.
"Очень много таких общечеловеческих ценностей декларируется, потом начинаем им следовать, и вдруг оказывается, что всем этим кто-то управляет", - добавил он.
"Вот у нас цены на нефть сплошь рыночные, а когда захотели Соединенные Штаты, они вдруг перестали в течение одного дня быть рыночными и рухнули. И с блокчейном то же самое. Само по себе это перспективное, интересное направление, но надо полностью просчитать последствия, мне кажется", - заключил вице-премьер.