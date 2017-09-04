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Власти Хабаровска предложили странам БРИКС инвестировать в строительство ГОК "Нони"

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:19 UTC+3 ТАСС

Проект предусматривает добычу 640 кг золота и 1 тыс. кг серебра в год

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ТАСС, 4 сентября. Правительство Хабаровского края предложило для сотрудничества представителям Энергетической ассоциации стран БРИКС ряд проектов в горнодобывающей отрасли, среди них строительство горно-обогатительного комплекса "Нони"в Верхнебуреинском районе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональных властей.

"Проект строительства горно-обогатительного комплекса "Нони" в Верхнебуреинском районе с общим объемом заявленных инвестиций в 2,7 млрд рублей предусматривает добычу 640 кг золота и 1 тыс. кг серебра в год. Период реализации - 2018-2019 годы. В настоящее время он находится в прединвестиционной стадии: завершена разработка бизнес-плана, осуществляются геологоразведочные работы, оформлено разрешение на строительство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, добыча руды на месторождении начнется в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики запланирован на третий квартал того же года.

Потенциальным инвесторам предложен еще один проект, который предполагает разработку золоторудного месторождения в Охотском районе. Компания ООО "Хаканджинское" ведет добычу руды с 2016 года. В настоящее время предприятие добывает 9-10 тонн руды в месяц. Месторождение имеет потенциал увеличения запасов на 50%. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 1 млрд рублей.

Обсудили стороны и проект по расширению производства платиновых металлов на севере Хабаровского края. Место реализации - месторождение коренной платины "Рудный Кондёр" в Аяно-Майском районе. Реализация проекта рассчитана до 2039 года. Общий объем инвестиций составляет более 16 млрд рублей. Планируется провести геологоразведочные работы и организовать промышленную добычу легкообогатимых руд самородной платины и сульфидных медно-палладиевых руд.

БРИКС - экономическое объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

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