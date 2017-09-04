ЦБ ввел новый механизм предоставления ликвидности банкам, испытывающим временные проблемы

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России ввел с 1 сентября 2017 года дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы, говорится в сообщении регулятора.
"Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), - отмечается в пресс-релизе. - Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости".
Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней. Ставка предоставления средств будет равна действующей в момент проведения операции ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта, сообщает ЦБ РФ.
Банки смогут обратиться за МЭПЛ в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов ЦБ. В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО или обеспеченного кредита.
При этом состав обеспечения по новому инструменту шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает ценные бумаги, не входящие в ломбардный список ЦБ, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций.