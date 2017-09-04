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Рыбоперерабатывающий комбинат "Восточное" стал первым резидентом ТОР "Николаевск"

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:33 UTC+3 ТАСС

Предприятие планирует реализовать проект по строительству консервного и перерабатывающего цехов

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ТАСС, 4 сентября. "Рыбоперерабатывающий комбинат "Восточное" первым получил статус резидента ТОР "Николаевск" на площадке "Иннокентьевка" в Хабаровском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Соответствующее соглашение инвестор подписал с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". В планах компании - реализовать проект по техническому перевооружению существующей базы, строительству консервного и перерабатывающего цехов. Это позволит производить 4622 тонн рыбной продукции в год, 3024 тыс. консервов, 166 тонн рыбной муки, 57,9 тыс. литров рыбьего жира в год. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 160 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будет создано 300 новых рабочих мест, перечислено в бюджеты всех уровней за 10 лет около 390 млн рублей. Всего на данный момент интерес к ТОР "Николаевск" проявили еще семь потенциальных резидентов. Заявки уже поступили в АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Планируемый объем инвестиций составляет 3 млрд рублей.

ТОР "Николаевск" создана в апреле 2017 года. Льготная территория расположена на семи площадках. Планируется создать более 1,2 тыс. рабочих мест. Специализацией предприятий в ТОР станет рыболовство и рыбоводство, судоремонт, логистика.

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