Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: "Совкомфлот" готов к приватизации, но пока конкретных решений нет

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:42 UTC+3

Ранее Минтранс направил в правительство заключение о приватизации госкомпании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Виталий Невар/ТАСС

СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" готов к приватизации, но пока конкретных решений нет, заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Смотрите также

МЭР все еще рассчитывает на приватизацию "Совкомфлота" в этом году

Орешкин: приватизация "Совкомфлота" должна вывести компанию на новые рынки

Минтранс направил в правительство заключение по приватизации "Совкомфлота"

Соколов: ужесточение санкций США повлияет на инвестпривлекательность "Совкомфлота"

"Пока информации какой-либо от Минэкономразвития, Росимущества о том, что в этом году этого точно не произойдет, нет. Я могу подтвердить принципиальную готовность и прохождение необходимых внутриправительственных процедур для подготовки этого решения, но пока этого решения нет", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, может ли в этом году состояться приватизация "Совкомфлота".

Ранее Минтранс РФ направил в правительство заключение о приватизации госкомпании.

"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин РФ рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
6
МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа
7
Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама