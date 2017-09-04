Соколов: "Совкомфлот" готов к приватизации, но пока конкретных решений нет

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. "Совкомфлот" готов к приватизации, но пока конкретных решений нет, заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.
"Пока информации какой-либо от Минэкономразвития, Росимущества о том, что в этом году этого точно не произойдет, нет. Я могу подтвердить принципиальную готовность и прохождение необходимых внутриправительственных процедур для подготовки этого решения, но пока этого решения нет", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, может ли в этом году состояться приватизация "Совкомфлота".
Ранее Минтранс РФ направил в правительство заключение о приватизации госкомпании.
"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин РФ рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд рублей. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.