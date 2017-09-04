"Радиоприбор" включат в межзаводскую кооперацию Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Производственный комплекс оборонного стратегического завода "Радиоприбор" во Владивостоке включат в систему межзаводской кооперации предприятий Приморья, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"Руководство ДМЗ совместно с краевым департаментом промышленности проводит работу по включению производственного комплекса в систему межзаводской кооперации промышленных предприятий Приморья", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора края Василия Усольцева.

На предприятии ведется инвентаризация активов, средства от продажи части имущества "Радиоприбора" направят на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода. Ранее губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что имущественный комплекс завода будет продан до конца года, в этот же период планируется закрыть вопрос о задолженности по зарплате сотрудникам, которая в середине августа составляла 407 млн рублей.