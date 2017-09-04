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Лидеры стран БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:03 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

В декларации, принятой в рамках саммита, уточняется, что "ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других"

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС осуждают односторонние военные интервенции и экономические санкции. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".

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"Мы осуждаем односторонние военные интервенции, экономические санкции и произвольное использование односторонних принудительных мер в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отмечается в документе.

Лидеры напомнили, что развитие и безопасность тесно взаимосвязаны, усиливают друг друга и играют ключевую роль в достижении устойчивого мира. "Мы вновь подтверждаем свою позицию о том, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего, согласованного и решительного подхода, основанного на взаимном доверии, взаимной выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных", - подчеркнули лидеры стран БРИКС.

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В декларации подтверждается всецелая приверженность ООН как универсальной многосторонней организации, на которую возложен мандат по поддержанию международного мира и безопасности, содействию глобальному развитию, поощрению международного мира и защите прав человека.

"Мы напоминаем о заключительном документе Всемирного саммита 2005 года и вновь подтверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой представленности в нем развивающихся стран, чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы, - говорится в итоговом документе. - Китай и Россия вновь заявляют о том, что они придают важное значение статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР в международных делах и поддерживают их стремление играть более весомую роль в ООН".

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