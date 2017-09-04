Лидеры стран БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции

Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матчСпорт 4 сентября, 10:19
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 4 сентября, 10:15
На стройке Крымского моста завершилась вахта студенческих отрядовВ стране 4 сентября, 10:09
Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травмСпорт 4 сентября, 10:08
Концерт Марины Влади в пострадавшем от пожара кинотеатре "Космос" Екатеринбурга состоитсяНовости Урала 4 сентября, 10:01
Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвалСпорт 4 сентября, 9:52
Новосибирские власти объявили конкурс на строительство семи поликлиник за 6,1 млрд рублейСибирь 4 сентября, 9:52
Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с клубом НХЛ "Сан-Хосе"Спорт 4 сентября, 9:51
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"Армия и ОПК 4 сентября, 9:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС осуждают односторонние военные интервенции и экономические санкции. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".
"Мы осуждаем односторонние военные интервенции, экономические санкции и произвольное использование односторонних принудительных мер в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отмечается в документе.
Лидеры напомнили, что развитие и безопасность тесно взаимосвязаны, усиливают друг друга и играют ключевую роль в достижении устойчивого мира. "Мы вновь подтверждаем свою позицию о том, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего, согласованного и решительного подхода, основанного на взаимном доверии, взаимной выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных", - подчеркнули лидеры стран БРИКС.
В декларации подтверждается всецелая приверженность ООН как универсальной многосторонней организации, на которую возложен мандат по поддержанию международного мира и безопасности, содействию глобальному развитию, поощрению международного мира и защите прав человека.
"Мы напоминаем о заключительном документе Всемирного саммита 2005 года и вновь подтверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой представленности в нем развивающихся стран, чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы, - говорится в итоговом документе. - Китай и Россия вновь заявляют о том, что они придают важное значение статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР в международных делах и поддерживают их стремление играть более весомую роль в ООН".