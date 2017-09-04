Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство массовых коммуникаций и связи РФ готовит предложения по обороту возможной российской криптовалюты, в том числе, предложения по налогообложению. Об этом заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"У меня нет конкретики, но я говорю о том, что такая риторика, что давайте все запретим и все признаем незаконным, она неправильна, потому что, если мы это не сделаем, то это сделают другие государства, в том числе наши близлежащие соседи, в том числе, по экономическому блоку ЕврАзЭС. В условиях того, что у нас свобода движения капиталов, мы просто получим историю, когда огромные средства из нашей экономики хлынут в соседние экономические юрисдикции", - сказал Никифоров, комментируя возможность появления российской криптовалюты.

Министр подчеркнул, что ведомство готовит предложения о том, как можно в условиях российской юрисдикции придумать набор правил, регулирующих обращение криптовалют, основанных на технологии блокчейн. По мнению Никифорова, российская криптография достаточно конкурентна.

"Я считаю, что у нас не должно быть слепого поклонения биткоину или etherium, потому что они все для нас чужды с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии. Это может быть какой-то криптографический инструмент на технологии блокчейн, который может использоваться в тех или иных финансовых операциях, основанных на российской криптографии. Нам необходимо подготовить некий свод правил, которые описывают, как эти операции могут осуществляться легально и как они должны налогооблагаться", - пояснил Никифоров.

По его мнению, российская криптовалюта не должна облагаться НДС или налогом на прибыль, а скорее, доход с конвертации такой валюты должен облагать на доход физического лица.

"Мы такие предложения готовим", - добавил он.