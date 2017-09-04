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Глава "Ростелекома": в Сколково появится "мозговой центр" бизнеса по цифровой экономике

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:05 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Михаил Осеевский рассказал, что в эту организацию войдут Фонд "Сколково", госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, АСИ, "Яндекс", Mail.ru Group и "Ростелеком"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Офис специализированной автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", которая создается для участия бизнеса в управлении программой развития цифровой экономики России, будет расположен в Сколково. Об этом сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

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"Ростелеком" станет одним из учредителей АНО "Цифровая экономика", в эту организацию войдут также Фонд "Сколково", госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, Агентство стратегических инициатив, "Яндекс" и Mail.ru Group.

"АНО - это совещательный орган, который должен отражать позицию бизнеса с точки зрения формирования плана мероприятий, контроля за их исполнением, внесения изменений в саму программу. Это не денежный мешок, это - "мозговой центр" бизнеса, который будет вырабатывать нашу консолидированную позицию и будет взаимодействовать с правительством", - пояснил значение организации Осеевский.

По словам главы "Ростелекома", сейчас компании-учредители оформляют учредительный договор, и 14 сентября документы будут сданы в Министерство юстиции. Структура будет существовать на деньги учредителей, первый взнос составит 5 млн рублей.

Генеральный директор АНО, по словам Осеевского, уже выбран. Кто именно возглавит организацию, президент "Ростелекома" не уточнил, пояснив, что об этом учредители объявят "в нужный момент". Также согласован и состав наблюдательного совета новой организации по цифровой экономике, добавил он.

Юридический адрес АНО "Цифровая экономика" будет в Сколково, там же будет находиться и офис организации.

Хотя АНО пока еще не прошла процедуру официальной регистрации - компании-учредители уже начали работу по основным направлениям программы "Цифровая экономика России". "Не дожидаясь формальных процедур регистрации, мы начали работать по тем пяти направлениями, которые являются для нас важными, - это регуляторика, кадры, инфраструктура, безопасность и технологические платформы. Очень мало времени, чтобы подготовить план мероприятий", - сказал глава "Ростелекома" (компания играет роль центра компетенций по инфраструктуре).

Трехлетний детальный план реализации программы "Цифровая экономика" должен быть готов к концу октября, заявлял ранее ТАСС глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Единые позиции, разные стратегии

Участие компаний в АНО не предполагает гармонизацию работы компаний на рынке, пояснил Осеевский. "Каждая из компаний занимается бизнесом. У каждой своя стратегия, свои рынки, свое видение, создание этого "юнита" не предполагает глубокую гармонизацию на рынке. Мы как раз ищем те зоны, которые являются важными для всех, где мы хотим донести это до правительства. А так мы по многим направлениям конкуренты, это нормально", - отметил он.

"Ростелеком" в процессе работы по развитию цифровой экономики России сосредоточен на вопросе инфраструктуры. "Наши инвестиции и сейчас, и в будущем в основном своем объеме будут направлены на развитие инфраструктуры. "Ростелеком" и дальше будет развиваться в первую очередь как национальная инфраструктурная компания. Поэтому сети передачи данных, центры обработки и хранения информации, цифровые платформы - это все то, что для нас сегодня является ключевым", - резюмировал президент оператора.

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович Никифоров, Николай Анатольевич
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