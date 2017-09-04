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Страны БРИКС создадут Фонд облигаций в нацвалютах членов "пятерки"

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:27 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

В декларации, принятой на саммите, отмечается, что такой фонд обеспечит "инвестиционную устойчивость" в странах БРИКС

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС создадут Фонд облигаций в национальных валютах. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки" на саммите.

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"Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", - говорится в документе. "Он призван внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС", - убеждены лидеры "пятерки".

Участники саммита подчеркнули "важность активизации финансового сотрудничества в рамках БРИКС в целях более эффективной поддержки реального сектора экономики и удовлетворения потребностей стран БРИКС в области развития".

"Мы согласились изучить перспективы сближения стандартов бухгалтерского учета и продолжить обсуждение вопросов взаимодействия в сфере регулирования аудиторской деятельности в части выпуска облигаций, с тем чтобы заложить основы для обеспечения взаимосвязанности рынков облигаций стран БРИКС при учете соответствующего национального законодательства и государственных стратегий", - говорится также в декларации.

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