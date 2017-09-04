Страны БРИКС создадут Фонд облигаций в нацвалютах членов "пятерки"

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС создадут Фонд облигаций в национальных валютах. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки" на саммите.
"Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", - говорится в документе. "Он призван внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС", - убеждены лидеры "пятерки".
Участники саммита подчеркнули "важность активизации финансового сотрудничества в рамках БРИКС в целях более эффективной поддержки реального сектора экономики и удовлетворения потребностей стран БРИКС в области развития".
"Мы согласились изучить перспективы сближения стандартов бухгалтерского учета и продолжить обсуждение вопросов взаимодействия в сфере регулирования аудиторской деятельности в части выпуска облигаций, с тем чтобы заложить основы для обеспечения взаимосвязанности рынков облигаций стран БРИКС при учете соответствующего национального законодательства и государственных стратегий", - говорится также в декларации.