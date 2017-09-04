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"Ростелеком" представит новую стратегию по работе со стартапами в октябре

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:43 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Президент оператора Михаил Осеевский заявил, что "это будет довольно серьезное партнерство с рядом ведущих российских институтов"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" планирует в октябре 2017 года представить новую стратегию по работе со стартапами, сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

"Мы в октябре обнародуем свою стратегию по работе со стартапами. Это будет довольно серьезное партнерство с рядом ведущих российских институтов", - сказал он.

По словам главы оператора, новая стратегия предусматривает создание специальной среды, в которой молодые компании со своими продуктами смогут проводить исследования на платформе "Ростелекома" - в так называемой песочнице. "Мы будем тратить на это деньги. Это для нас является очень важным, поскольку мы ищем прорывные технологии для того, чтобы иметь конкурентное предложение на рынке", - пояснил он.

Сейчас у "Ростелекома" есть собственный корпоративный венчурный фонд "КоммИТ Кэпитал", созданный в 2015 году. Его целью является привлечение инноваций и обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества с помощью инвестиций в перспективные стартапы, разрабатывающие конкурентоспособные продукты для инфраструктуры телекоммуникационных операторов и центров обработки данных. "Ростелеком" будет увязывать работу этого фонда с новой стратегией.

"Здесь у нас очень четкое понимание того, что наше участие в капитале компаний будет необходимо только в том случае, если тот продукт, который производит компания, является для нас стратегическим, и мы будем учитывать его создание и развитие в нашей бизнес-стратегии", - пояснил Осеевский.

В прошлом году "Ростелеком" также начал работу по созданию корпоративного венчурного фонда с Российской венчурной компанией, о чем сообщил тогда ТАСС исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов. Однако о создании этого фонда стороны до сих пор не заявляли.

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Осеевский, Михаил Эдуардович
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