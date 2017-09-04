"Ростелеком" представит новую стратегию по работе со стартапами в октябре

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова представила биографическую книгуСпорт 4 сентября, 12:03
В Москве этой осенью высадят 12 млн тюльпановМосква 4 сентября, 11:53
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного походаАрмия и ОПК 4 сентября, 11:53
"Локомотив" сыграет против словенского "Анкарана" 5 сентября на сборе в АвстрииСпорт 4 сентября, 11:51
Спиридонов: обновленная сборная РФ по волейболу заслуженно стала лучшей командой ЕвропыСпорт 4 сентября, 11:38
Адвокат Серебренникова заявил, что режиссер не писал никакого письма Ларсу АйдингеруПроисшествия 4 сентября, 11:37
Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу УлюкаеваПроисшествия 4 сентября, 11:36
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатраНовости Урала 4 сентября, 11:26
Губернатор ХМАО представила инвестпортфель региона в $5 млрд на форуме БРИКСЭкономика и бизнес 4 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" планирует в октябре 2017 года представить новую стратегию по работе со стартапами, сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".
"Мы в октябре обнародуем свою стратегию по работе со стартапами. Это будет довольно серьезное партнерство с рядом ведущих российских институтов", - сказал он.
По словам главы оператора, новая стратегия предусматривает создание специальной среды, в которой молодые компании со своими продуктами смогут проводить исследования на платформе "Ростелекома" - в так называемой песочнице. "Мы будем тратить на это деньги. Это для нас является очень важным, поскольку мы ищем прорывные технологии для того, чтобы иметь конкурентное предложение на рынке", - пояснил он.
Сейчас у "Ростелекома" есть собственный корпоративный венчурный фонд "КоммИТ Кэпитал", созданный в 2015 году. Его целью является привлечение инноваций и обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества с помощью инвестиций в перспективные стартапы, разрабатывающие конкурентоспособные продукты для инфраструктуры телекоммуникационных операторов и центров обработки данных. "Ростелеком" будет увязывать работу этого фонда с новой стратегией.
"Здесь у нас очень четкое понимание того, что наше участие в капитале компаний будет необходимо только в том случае, если тот продукт, который производит компания, является для нас стратегическим, и мы будем учитывать его создание и развитие в нашей бизнес-стратегии", - пояснил Осеевский.
В прошлом году "Ростелеком" также начал работу по созданию корпоративного венчурного фонда с Российской венчурной компанией, о чем сообщил тогда ТАСС исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов. Однако о создании этого фонда стороны до сих пор не заявляли.