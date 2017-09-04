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Губернатор ХМАО представила инвестпортфель региона в $5 млрд на форуме БРИКС

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:09 UTC+3 ТАСС

Наталья Комарова отметила, что самым капиталоемким и комплексным проектом является проект создание промышленного кластера на Приполярном Урале

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Губернатор Югры Наталья Комарова

Губернатор Югры Наталья Комарова

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова представила инвестиционный портфель региона, включающий 169 проектов, на 5 млрд долларов на Деловом форуме БРИКС, который проходит в Китае. Об этом в понедельник сообщили в департаменте общественных связей ХМАО.

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"Губернатор Югры Наталья Комарова в составе российской делегации принимает участие в Деловом форуме БРИКС в Китае. Одним из ключевых событий форума стала специальная выездная сессия - презентация инвестиционного потенциала субъектов РФ для делового сообщества БРИКС. Презентацию инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа провела глава региона, представив инвестиционный портфель, который насчитывает 169 проектов, стоимостью 5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Комарова отметила, что самым капиталоемким и комплексным проектом, объединяющим преимущества ресурсного потенциала Югры и возможности ее инновационного роста, является проект создания промышленного кластера на Приполярном Урале.

"Территория Приполярного Урала богата залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов. Это территория, которую можно освоить с чистого листа, используя самые бережные технологии по отношению к природе. Становление этого кластера должно начаться со строительства 260-километровой автомобильной дороги и первых заводов, которые запустят маховик развития производств", - цитирует департамент Комарову.

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По ее словам, к освоению Приполярного Урала примыкает еще одна тема, связанная с раскрытием потенциала Югры. Прежде всего, это интеллектуальные услуги и товары, ориентированные на потребление в условиях Севера и Арктики, в расчете на расширение возможностей Северного морского пути. Эти производства и компетенции объединены под сводом кластера "Техника и технологии для Севера".

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Темы
Саммит БРИКС - 2017
Страны
Россия
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Комарова, Наталья Владимировна
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