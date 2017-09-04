Глава "Ростелекома": Tele2 может расширить свое присутствие в России

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Акционеры Tele2 в настоящее время обсуждают возможность запуска оператора в новых регионах, сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

"Ростелекому" принадлежит 45% "T2 РТК Холдинг", работающего в России под брендом Tele2.

"Мы обсуждаем, какие новые регионы могут появиться в списке присутствия Tele2", - сказал он, не уточнив, какие именно могут быть регионы и когда может быть принято решение о расширении присутствия Tele2 в субъектах РФ. Сейчас оператор Tele2 работает в 65 российских регионах.

Запуск Tele2 в новых регионах - одна из мер по повышению операционной и финансовой эффективности оператора. Вопрос повышения эффективности Tele2 является основным для акционеров компании, конкретные шаги по достижению этой цели зафиксированы в специальном плане, отметил глава "Ростелекома". В то же время вопрос увеличения доли "Ростелекома" в операторе Tele2 с 45% до контрольного уровня сейчас автоматически ушел с повестки дня, поскольку маржинальность Tele2 демонстрирует позитивную тенденцию, и акционеры сосредоточены на сохранении этой динамики, отметил Осеевский.

Увеличения доли "Ростелекома" в Tele2

По словам Осеевского, вопрос увеличения доли "Ростелекома" в операторе Tele2 с 45% до контрольного уровня сейчас ушел с повестки дня, акционеры компании сосредоточены на повышении операционной и финансовой эффективности компании.

"Тема увеличения нашей доли автоматически ушла сейчас с повестки дня. Мы хотим зарабатывать, а не переставлять акции друг другу", - сказал он.

В марте 2017 года после своего назначения на должность президента "Ростелекома" Осеевский заявлял, что госоператор оценивает необходимость получения контрольного пакета Tele2. При этом он отмечал, что увеличение доли - вопрос вторичный, а самое главное для госоператора - наладить эффективное взаимодействие операторов с целью повышения операционных и финансовых результатов компании.

Сейчас в основе деятельности Tele2 лежит 10-страничный план, предусматривающий конкретные меры по повышению эффективности компании, рассказал глава "Ростелекома". "Этот план поддерживается всеми основными акционерами - и ВТБ, и банком "Россия", - пояснил он.

"У Tele2 растет маржинальность, причем растет даже более высокими темпами, чем мы предполагали в начале этого года. У нее улучшаются финансовые метрики, и в целом мы на правильном пути. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы эту тенденцию усилить", - добавил Осеевский.

Одним из направлений развития Tele2 может стать выход оператора в новые регионы. Как пояснил Осеевский, акционеры сейчас обсуждают этот вопрос. "Мы обсуждаем, какие новые регионы могут появиться в списке присутствия Tele2", - сказал он, не уточнив, какие именно это могут быть регионы и когда может быть принято решение о расширении присутствия Tele2 в регионах.

О Tele2

"Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. у бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.

ВТБ выкупил бизнес шведской Tele2 в России в 2013 году за $2,4 млрд. Банк взял на себя долг оператора в размере $1,15 млрд. В том же году ВТБ продал 50% Tele2 структурам банка "Россия" и бизнесмена Мордашова. В 2014 году произошло объединение Tele2 с мобильными активами "Ростелекома", в результате был образован "T2 РТК Холдинг", в котором "Ростелеком" получил 45%.