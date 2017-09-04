"Ростелеком" продолжает обсуждать возможность покупки "Акадо"

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова представила биографическую книгуСпорт 4 сентября, 12:03
В Москве этой осенью высадят 12 млн тюльпановМосква 4 сентября, 11:53
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного походаАрмия и ОПК 4 сентября, 11:53
"Локомотив" сыграет против словенского "Анкарана" 5 сентября на сборе в АвстрииСпорт 4 сентября, 11:51
Спиридонов: обновленная сборная РФ по волейболу заслуженно стала лучшей командой ЕвропыСпорт 4 сентября, 11:38
Адвокат Серебренникова заявил, что режиссер не писал никакого письма Ларсу АйдингеруПроисшествия 4 сентября, 11:37
Сечин заявил, что не получал повестки в суд по делу УлюкаеваПроисшествия 4 сентября, 11:36
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатраНовости Урала 4 сентября, 11:26
Губернатор ХМАО представила инвестпортфель региона в $5 млрд на форуме БРИКСЭкономика и бизнес 4 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" продолжает обсуждать возможность покупки активов принадлежащего группе "Ренова" Виктора Вексельберга интернет-провайдера "Акадо", однако до заключения сделки еще далеко. Об этом сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".
Переговоры о покупке "Акадо" у "Реновы" "Ростелеком" ведет с 2013 года. В июле текущего года газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на заявление члена совета директоров "Акадо", представителя "Реновы" Андрея Шторха, что оператор планирует продать региональные активы и не исключает также продажу актива в Москве.
В августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство "ЭР- Телеком Холдинг" о покупке 100% голосующих акций "Акадо-Екатеринбург" (входит в группу "Акадо"). "ЭР-Телеком" также ведет переговоры о покупке у "Акадо" другого актива - петербургского провайдера "ТКС "Нева", сообщали "Ведомости" со ссылкой на менеджеров этих операторов.
Однако, по данным газеты, есть претенденты и на весь бизнес "Акадо". Как говорил "Ведомостям" знакомый Вексельберга, покупателем может выступить "Ростелеком".
"Мы находимся в обсуждении, точно так же, как с разными другими участниками нашего рынка. Пока, мне кажется, до сделки довольно далеко", - прокомментировал ситуацию глава "Ростелекома" в беседе с корреспондентом ТАСС.
"В таких сделках самое главное - найти баланс интересов покупателей и продавца и в ценовых условиях, и в других составляющих такой сделки. Удастся ли нам их решить в ближайшее время или год - не знаю", - пояснил Осеевский. "С учетом того, что мы довольно давно обсуждаем, у нас очень сдержанный оптимизм, в первую очередь с точки зрения устойчивости этого бизнеса, гармоничности его технологических решений", - добавил он.