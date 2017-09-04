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"Ростелеком" продолжает обсуждать возможность покупки "Акадо"

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:18 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Президент госоператора Михаил Осеевский отметил, что до сделки довольно далеко

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" продолжает обсуждать возможность покупки активов принадлежащего группе "Ренова" Виктора Вексельберга интернет-провайдера "Акадо", однако до заключения сделки еще далеко. Об этом сообщил ТАСС президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

Переговоры о покупке "Акадо" у "Реновы" "Ростелеком" ведет с 2013 года. В июле текущего года газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на заявление члена совета директоров "Акадо", представителя "Реновы" Андрея Шторха, что оператор планирует продать региональные активы и не исключает также продажу актива в Москве.

В августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство "ЭР- Телеком Холдинг" о покупке 100% голосующих акций "Акадо-Екатеринбург" (входит в группу "Акадо"). "ЭР-Телеком" также ведет переговоры о покупке у "Акадо" другого актива - петербургского провайдера "ТКС "Нева", сообщали "Ведомости" со ссылкой на менеджеров этих операторов.

Однако, по данным газеты, есть претенденты и на весь бизнес "Акадо". Как говорил "Ведомостям" знакомый Вексельберга, покупателем может выступить "Ростелеком".

"Мы находимся в обсуждении, точно так же, как с разными другими участниками нашего рынка. Пока, мне кажется, до сделки довольно далеко", - прокомментировал ситуацию глава "Ростелекома" в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В таких сделках самое главное - найти баланс интересов покупателей и продавца и в ценовых условиях, и в других составляющих такой сделки. Удастся ли нам их решить в ближайшее время или год - не знаю", - пояснил Осеевский. "С учетом того, что мы довольно давно обсуждаем, у нас очень сдержанный оптимизм, в первую очередь с точки зрения устойчивости этого бизнеса, гармоничности его технологических решений", - добавил он.

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович
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Россия
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