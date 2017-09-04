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Глава "Ростелекома": реализации "пакета Яровой" мешает отсутствие российского оборудования

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:37 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, сентября. /ТАСС

При этом Михаил Осеевский отметил, что "реализация закона имеет очень много составляющих, они все должны быть оценены, просчитаны, должно быть найдено самое разумное комплексное решение"

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Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский

© Валерий Матыцин/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский считает основной проблемой при выполнении требований антитеррористического пакета законов (так называемый "пакет Яровой") нехватку или отсутствие необходимого оборудования российского производства. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

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"Мы дали все наши расчеты и предложения в правительство, ждем выхода нормативных документов. Из важных проблем, конечно, мы видим недостаток, а в некоторых сегментах и отсутствие отечественного оборудования, которое, очевидно, должно лежать в основе такой системы", - прокомментировал ситуацию Осеевский. По его мнению, правительству нужно определить не только конкретные сроки хранения операторами информации и конкретный ее перечень, а также и требования к аппаратной базе, которую нужно использовать для хранения. "Если мы в итоге загрузим производство зарубежных компаний - это будет не самая правильная государственная политика. Реализация закона имеет очень много составляющих, они все должны быть оценены, просчитаны, должно быть найдено самое разумное комплексное решение", - пояснил он.

Придется ли "Ростелекому" строить новые ЦОД для исполнения требований "пакета Яровой" - зависит от решения о темпах внедрения закона, отметил Осеевский. О поэтапном внедрении "пакета Яровой" говорил ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, в отзыве министерства на этот закон речь идет о трех- или пятилетней перспективе внедрения, но, по мнению Минкомсвязи, вопрос не в сроках, а в этапах внедрения. Поэтапность внедрения может происходить по региональному принципу, по типам операторов связи, по составу хранения данных или другим принципам. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович позднее отмечал, что "есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно с 1 июля 2018 года вводить определенные требования "пакета Яровой".

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Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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