Глава "Ростелекома" назвал целесообразной скидку на электричество для ЦОД у электростанций

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский считает целесообразным введение преференций по тарифам на электроэнергию для центров обработки и хранения данных (ЦОД), расположенных рядом с электростанциями. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория".

"Для развития системы ЦОД очень важно внесение изменений в регулирование с точки зрения тарифов на электроэнергию, потому что 70% расходов ЦОД - расходы на электроэнергию", - сказал он.

Сейчас, по словам главы госоператора, отдельных преференций не предусмотрено. "Даже в том случае, если ЦОД находится практически на шинах станции, тарифы для него регулируются на общих основах с выходом на оптовый рынок, включением издержек ФСК, "Россетей" и так далее", - пояснил он.

По словам Осеевского, в настоящее время во многих регионах есть избыток электроэнергии. "В рамках программы ДПМ [договоры на поставку мощностей - прим. ТАСС] было создано много новых мощностей, и конечно, их надо бы загрузить. Для того, чтобы их загрузить, нужно сделать какие-то "вишенки", - считает он.

Глава "Ростелекома" предположил, что эту тему компании будут обсуждать в рамках программы "Цифровая экономика России". "Ростелеком" станет одним из учредителей АНО "Цифровая экономика", в эту организацию войдут также Фонд "Сколково", госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, Агентство стратегических инициатив, "Яндекс" и Mail.ru Group. Эта организация будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы цифровой экономики, оценивать эффективность ее реализации и будет совещательным органом управления, принимающим некоторые стратегические и технические решения, пояснял ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Ростелеком" совместно с концерном "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом") строят совместный ЦОД в городе Удомля рядом с Калининской АЭС, который может стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе. Запуск первой очереди ЦОДа в полноценную эксплуатацию намечен на первую половину 2018 года. Как отмечал гендиректор компании "Ростелеком - ЦОД" Павел Каплунов, этот ЦОД станет "существенным элементом" инфраструктуры цифровой экономики России.