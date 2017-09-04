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СЯМЭНЬ /Китай/. /ТАСС/. Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа", сообщил президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси и пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественное подписание документа.
"Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании", - сказал ас-Сиси на встрече с Путиным.
Он подчеркнул, что это будет хорошая возможность вновь поприветствовать президента РФ на египетской земле.
Встреча проходит на полях саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.