Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа"

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:58 UTC+3

Президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин сможет присутствовать на торжественном подписании документа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЯМЭНЬ /Китай/. /ТАСС/. Египет завершил согласование по контракту на строительство Россией АЭС "Эль-Дабаа", сообщил президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси и пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественное подписание документа.

Смотрите также

Межгосударственное объединение БРИКС. Досье

"Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании", - сказал ас-Сиси на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что это будет хорошая возможность вновь поприветствовать президента РФ на египетской земле.

Встреча проходит на полях саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Мужчина, протаранивший на машине фасад кинотеатра на Урале, состоит на учете психиатра
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
6
МИД Польши: вопрос компенсаций от РФ, как и репараций от ФРГ, требует серьезного анализа
7
Минкомсвязь готовит предложения по российской криптовалюте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама