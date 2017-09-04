Несколько регионов РФ готовы ввести нулевую ставку транспортного налога на электромобили

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Несколько регионов РФ уже готовы ввести нулевую ставку транспортного налога на электромобили. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Это компетенция субъектов России. И какие-то субъекты уже готовы ее ввести", - сказал чиновник.
Ранее замминистра транспорта РФ Николай Асаул сообщил, что обнуление ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается. При этом он указывал, что в настоящее время региональные власти своим решением могут существенно уменьшить для электромобилей размер ставки. Вместе с тем он отмечал, что размер ставки транспортного налога должен быть привязан к экологическому классу автомобиля
Ранее газета "Известия" со ссылкой на текст документа сообщила, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры государственной поддержки электрического транспорта в стране. Согласно публикации, Медведев до 17 августа поручил рассмотреть пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством "КамАЗа" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В частности, руководство компании предложило рекомендовать субъектам РФ установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.