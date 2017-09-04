РФПИ готов участвовать в покупке EDC без Shlumberger

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов участвовать в покупке Eurasia Drilling Сompany (EDC) без Shlumberger, вероятно, получит одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"По Eurasia мы активно двигаемся с арабскими партнерами, соответственно, мы рассматриваем нашу сделку независимо от сделки с Shlumberger. Мы считаем, что есть вероятность если Shlumberger не будет участвовать, то мы поучаствуем и без Shlumberger", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава РФПИ также отметил, что к консорциуму "нет никаких вопросов от антимонопольных органов". "Мы будем заходить на миноритарный пакет, и ФАС, в нашем понимании, не возражает против вхождения нас вместе с арабскими партнерами в Eurasia", - добавил Дмитриев.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов. В последнее время о своем интересе войти в капитал Eurasia Drilling заявили ведущая международная нефтесервисная компания Schlumberger, а также консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными инвесторами (РКИФ и Mubadala). Schlumberger, для которой это уже вторая попытка войти в EDC, претендует на 51% акций. Консорциум размер желаемого пакета не называл, но отмечал, что он миноритарный.