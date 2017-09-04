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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Финансовый комитет стран БРИКС обсудил возможность создания криптовалюты организации. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Еще одна интересная тема, которая обсуждалась на финансовом комитете - это криптовалюта, возможно, даже будет обсуждаться создание криптовалюты БРИКС, как альтернатива другим платежным инструментам. Это то, что обсуждается в рамках делового совета", - сказал он. В частности, по словам Дмитриева, обсуждается подход к криптовалютам в целом, какую они будут играть роль и можно ли их использовать как один из инструментов расчетов между странами БРИКС.
"Пока есть фокус на расчеты в национальных валютах, криптовалюты тоже начинают обсуждаться, как один из возможных механизмов расчетов", - пояснил Дмитриев.
Он добавил, что криптовалюты внутри блока БРИКС могут заменить доллар и другие валюты, которые участвуют в расчетах между странами.