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Финансовый комитет стран БРИКС обсудил возможность создания криптовалюты организации

Экономика и бизнес
4 сентября, 11:20 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что криптовалюты внутри блока БРИКС могут заменить доллар и другие валюты, которые участвуют в расчетах между странами

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Финансовый комитет стран БРИКС обсудил возможность создания криптовалюты организации. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Еще одна интересная тема, которая обсуждалась на финансовом комитете - это криптовалюта, возможно, даже будет обсуждаться создание криптовалюты БРИКС, как альтернатива другим платежным инструментам. Это то, что обсуждается в рамках делового совета", - сказал он. В частности, по словам Дмитриева, обсуждается подход к криптовалютам в целом, какую они будут играть роль и можно ли их использовать как один из инструментов расчетов между странами БРИКС.

"Пока есть фокус на расчеты в национальных валютах, криптовалюты тоже начинают обсуждаться, как один из возможных механизмов расчетов", - пояснил Дмитриев.

Он добавил, что криптовалюты внутри блока БРИКС могут заменить доллар и другие валюты, которые участвуют в расчетах между странами.

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