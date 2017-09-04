"Роснефть" надеется оспорить сумму взыскания с АФК "Система" в вышестоящем суде

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" изучает решение Арбитражного суда Башкирии, который по иску компании обязал ответчиков АФК "Система" и "Система-Инвест" выплатить в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей, и надеется оспорить эту сумму в вышестоящей инстанции. Об этом журналистам в кулуарах саммита БРИКС сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал... Мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции", - сказал он.
Сечин добавил, что компания будет "смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд".
В конце августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию "Башнефти", которую в 2014 году провели являвшиеся тогда собственниками компании АФК "Система" и "Система-Инвест", способом неправомерного вывода активов. Суд обязал ответчиков выплатить в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.