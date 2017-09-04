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"Роснефть" надеется оспорить сумму взыскания с АФК "Система" в вышестоящем суде

Экономика и бизнес
4 сентября, 12:37 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Глава компании Игорь Сечин заявил, что будет "смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья", снизив объем претензий до 136 млрд рублей

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" изучает решение Арбитражного суда Башкирии, который по иску компании обязал ответчиков АФК "Система" и "Система-Инвест" выплатить в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей, и надеется оспорить эту сумму в вышестоящей инстанции. Об этом журналистам в кулуарах саммита БРИКС сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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"Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал... Мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции", - сказал он.

Сечин добавил, что компания будет "смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд".

В конце августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию "Башнефти", которую в 2014 году провели являвшиеся тогда собственниками компании АФК "Система" и "Система-Инвест", способом неправомерного вывода активов. Суд обязал ответчиков выплатить в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.

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Темы
Дело "Башнефти" Саммит БРИКС - 2017 Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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