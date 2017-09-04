ВЭБ стал членом ассоциации региональных банков "Россия"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк и РосЕвроБанк приняты в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация "Россия", АСРОС), сообщается в пресс-релизе ассоциации.

"Правление Ассоциации "Россия" приняло решение о приеме в члены ассоциации Внешэкономбанка и РосЕвроБанка. Неделей раньше в Ассоциацию "Россия" был принят Сбербанк", - говорится в сообщении.

Как отметил президент АСРОС Анатолий Аксаков, вступление крупнейших финансовых институтов страны в "Россию" будет способствовать реализации планов по наращиванию интеллектуального и экспертного потенциала ассоциации, созданию в ассоциации центра генерации креативных идей и предложений по развитию банковского сектора страны.

Выход крупнейших банков из Ассоциации российских банков

17 июля несколько крупнейших банков, в частности, ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ).

В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности АРБ, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства.

Как сообщал ранее ТАСС глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, вышедшие из АРБ банки могут войти в Ассоциацию "Россия", на базе которой обсуждается создание новой структуры.

Общее собрание ассоциации "Россия", на котором будет обсуждаться создание новой банковской ассоциации, пройдет в Сочи 13 сентября.