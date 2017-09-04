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Студентов МАИ будут готовить в Шанхае для совместного проекта широкофюзеляжного самолета

Экономика и бизнес
4 сентября, 12:40 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 4, сентября. /ТАСС

После прохождения подготовки выпускники будут трудоустроены в ОАК и ГСС

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ШАНХАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Группа российских студентов в составе 20 человек отправилась в понедельник в Шанхай для прохождения обучения по магистерским программам, чтобы после окончания подготовки принять участие в проекте создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета (ШФДМС). Обучение в Китае будет проходить по направлениям "Проектирование конструкций из композитных материалов" и "Технологии управления жизненным циклом изделия", говорится в поступившем в представительство ТАСС в Шанхае сообщении пресс-службы АО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС").

После прохождения курса подготовки выпускники будут трудоустроены в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") и АО "ГСС". Первый год и последние полгода от рассчитанного на 2,5 года магистерского курса студенты проведут в Шанхае, а второй год обучения - в Москве. Данная программа реализуется на основе достигнутых в апреле 2017 года договоренностей между МАИ и Шанхайским университетом транспорта. Выпускники данного курса подготовки получат дипломы двух вузов.

"Для работы на следующих этапах программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения в ближайшее время потребуется увеличение количества специалистов. В этой связи будут особенно востребованы профессионалы в области проектирования полимерных композиционных материалов (ПКМ), поскольку ПКМ будут составлять более 50% конструкции планера. В свою очередь для четкого управления процессами востребованы кадры в области управления жизненным циклом изделия", - приводится в пресс-релизе заявление главного конструктора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Максима Литвинова.

Совместное предприятие

В конце мая в Шанхае состоялась церемония открытия СП под названием "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC), которая будет выполнять функцию оператора программы российско-китайского широкофюзеляжного самолета. Председателем совета директоров CRAIC стал президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Владислав Масалов, а генеральным директором - Го Бочжи (директор программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета). Как сообщил ранее журналистам в штаб-квартире Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) в Шанхае Владислав Масалов, общий бюджет программы составит около 13 млрд долларов.

На данный момент, согласно предоставленной журналистам в ПАО "ОАК" информации, обе стороны уже завершили процедуру торгово-промышленной регистрации и получили лицензию на право хозяйственной деятельности. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. километров. Собирать самолет будут в Шанхае.

Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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