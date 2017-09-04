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Межправкомиссия РФ и Южной Кореи обсудила экономическое сотрудничество на ВЭФ

Экономика и бизнес
4 сентября, 13:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, сентября. /ТАСС

Отмечается, что товарооборот между двумя странами по шести месяцам этого года вырос на 50% по отношению к прошлому году

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Республики Корея, министр планирования и финансов Ким Дон Ён обсудили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

"Обсудили вопросы и проблемы, которые интересуют корейские компании в ходе реализации инвестиционных проектов, договорились об интенсификации конкретного взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Трутнев на расширенном заседании российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Хочу предложить работать вместе для того, чтобы достичь тех целей, которые обсуждались лидерами наших стран. Уверен в том, что это будет полезно и для Республики Корея, и для Российской Федерации, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности в данном регионе", - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.

"Товарооборот по шести месяцам этого года вырос на 50% по отношению к прошлому году. Тем не менее и объем инвестиций, и объем торгово-экономического сотрудничества пока не соответствует потенциалам наших стран", - подчеркнул Трутнев.

"С приходом к власти в Республике Корея новой администрации корейско-российскому сотрудничеству предоставляется новая возможность", - отметил Ким Дон Ён.

"В настоящее время новая корейская администрация намерена активно продвигать новую политику по сотрудничеству, расширяя экономические и торговые связи с российским Дальним Востоком, а также с Китаем и Монголией. В то же время российское правительство активно реализует новую восточную политику. По этой причине можно сказать, что у нас общая цель - осваивать и развивать Дальний Восток России", - указал замглавы южнокорейского правительства.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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