Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей

Колобков примет участие в докладе по борьбе с допингом на конвенции Совета ЕвропыСпорт 4 сентября, 14:58
Новосибирские путешественники отметят 80-летие региона мотопробегом в 18 тыс. километровСибирь 4 сентября, 14:43
Допинг-инспекторы получили разрешение на работу в закрытых городах РоссииСпорт 4 сентября, 14:42
Прима Лондонского балета Наталья Осипова стала балериной Пермского театраКультура 4 сентября, 14:40
Ядерная программа КНДР: БРИКС призывает к диалогу, США не исключают военный ответМеждународная панорама 4 сентября, 14:36
Дела семи участников бунта в колонии Хакасии летом 2016 года переданы в судСибирь 4 сентября, 14:25
Малахов, Шнуров и российский "Доктор Хаус" — громкие премьеры нового телесезонаКультура 4 сентября, 14:20
Объявление решения по вопросу восстановления ПКР отложено в связи с подготовкой документовСпорт 4 сентября, 14:12
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращеныКультура 4 сентября, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию государственной политики по защите прав потребителей.
"Я утвердил специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
"Стратегия призвана задать ориентиры в регулировании в этой сфере и через специальные программы, и через индивидуальное консультирование - имею ввиду повышение правовой грамотности", - пояснил Медведев.
По его словам, первоочередное внимание будет уделено защите прав потребителей при покупке продуктов, регулированию медицинских услуг, фармацевтике, энергоснабжения, ЖКХ и туризма. Глава правительства добавил, что на основании стратегии должен быть принят план мероприятий по ее реализации.
Премьер отметил, что сейчас защита прав потребителей ведется на основании федерального закона. "Закон этот старый, его принимали еще в 90-е годы", - напомнил он. Медведев сказал, что за 25 лет в закон внесли более 230 поправок. "Скажем прямо - все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений, в итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством и с утратой имущества", - констатировал он.