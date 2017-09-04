Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию государственной политики по защите прав потребителей.

"Я утвердил специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Стратегия призвана задать ориентиры в регулировании в этой сфере и через специальные программы, и через индивидуальное консультирование - имею ввиду повышение правовой грамотности", - пояснил Медведев.

По его словам, первоочередное внимание будет уделено защите прав потребителей при покупке продуктов, регулированию медицинских услуг, фармацевтике, энергоснабжения, ЖКХ и туризма. Глава правительства добавил, что на основании стратегии должен быть принят план мероприятий по ее реализации.

Премьер отметил, что сейчас защита прав потребителей ведется на основании федерального закона. "Закон этот старый, его принимали еще в 90-е годы", - напомнил он. Медведев сказал, что за 25 лет в закон внесли более 230 поправок. "Скажем прямо - все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений, в итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством и с утратой имущества", - констатировал он.