Медведев упростил процедуру подключения потребителей к энергосетям

ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощении процедур подключения потребителей к энергосетям.

"Я подписал постановление, которое делает процедуру подключения к сетям более прозрачной. Этот документ касается расширения перечня сведений, которые обязаны размещать организации, эксплуатирующие инженерно-технические средства в открытом доступе, в том числе, в интернете. Надеюсь, это позволит снизить всякого рода проблемы, снять и снизить коррупционные риски, а также непреднамеренные ошибки в этой сфере", - сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.