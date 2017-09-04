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Медведев упростил процедуру подключения потребителей к энергосетям

Экономика и бизнес
4 сентября, 13:50 UTC+3

Об этом глава правительства заявил в понедельник на встрече с вице-премьерами

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощении процедур подключения потребителей к энергосетям.

"Я подписал постановление, которое делает процедуру подключения к сетям более прозрачной. Этот документ касается расширения перечня сведений, которые обязаны размещать организации, эксплуатирующие инженерно-технические средства в открытом доступе, в том числе, в интернете. Надеюсь, это позволит снизить всякого рода проблемы, снять и снизить коррупционные риски, а также непреднамеренные ошибки в этой сфере", - сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

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