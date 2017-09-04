Новым председателем Shell в России назначен Седерик Кремерс

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новым председателем концерна Shell в России назначен Седерик Кремерс, занимавший ранее должность вице-президента по коммерческим вопросам и новым направлениям бизнеса в азиатском регионе, сообщает компания.
Кремерс также возглавит совет директоров Sakhalin Energy Investment Company Ltd. и будет входить в наблюдательный совет по проекту "Сахалин - 2". Также он входит в наблюдательный совет компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В".
До него, с 2013 года Shell в России возглавлял Оливье Лазар. Лазар возглавит подразделение Shell в Казахстане, сообщили ТАСС в компании.