Компании Дальнего Востока будут экономить до 30 млрд руб. на выравнивании энерготарифов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компании, работающие на Чукотке, Колыме, Камчатке, Сахалине и в Якутии, ежегодно смогут экономить на счетах за электроэнергию до 30 млрд руб. за счет механизма выравнивания энерготарифов. Его действие позволит инвесторам вкладывать в развитие своих проектов на территории российского Дальнего Востока, уверены в органах власти.

Механизм выравнивания энерготарифов запущен на Дальнем Востоке с 1 июля. Его задача - снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в регионе и довести его до значения, среднего по России. Как сообщал замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко, цены для промпотребителей в других регионах вырастут на 1-1,5%.

"Цифра около 30 млрд рублей. Соответственно, 30 млрд рублей останется в компаниях Дальнего Востока, значит, эти средства могут использоваться для новых инвестиций, для модернизации производства, для повышения оплаты труда. Эти деньги останутся просто в распоряжении компаний, которые они не отдадут поставщикам энергии", - сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, отвечая на вопрос, какой прямой и косвенный эффект получит в результате действия механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке бизнес региона.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев сообщил ТАСС, что с начала действия механизма снижение предельных уровней тарифов в регионах, где стартовал механизм выравнивания, составило от 33% до 58%. Перерасчет за электроэнергию для предприятий, работающих на Чукотке, Камчатке, Сахалине в Магадане и Якутии, будет вестись с 1 января 2017 года.

"ФАС с самого начала говорила о том, что единство экономического пространства означает, в том числе, и единство тарифов. И в этом смысле снижение тарифов и доведение их до среднероссийского уровня на Дальнем Востоке - это совершенно правильный механизм для того, чтобы обеспечить одинаковую инвестиционную привлекательность", - сказал Королев.

Экономическая справедливость

Он добавил, что наряду со снижением тарифов на электроэнергию для промпотребителей в пяти регионах Дальнего Востока снизились цены и на тарифы ЖКХ.

"Уменьшились тарифы в сферах тепловой энергии, водоснабжении и водоотведения. В этих сферах тарифы снизились на величину от 1,8% до 11,4% в зависимости от вида деятельности и организации", - добавил замглавы ФАС.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка уверен, что запущенный механизм позволит восстановить экономическую справедливость в отношении регионов Дальнего Востока, где стоимость электроэнергии для промышленных потребителей выше, чем в Центральной России и Сибири. Так, по его словам, тариф на электроэнергию в Якутии до запуска механизма выравнивания энерготарифов был вдвое выше среднероссийского значения, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза.

"Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые", - сказал Галушка ТАСС.

"На мой взгляд, это историческое решение создаст благоприятные условия для развития этой отрасли экономики, повысит ее инвестиционную привлекательность, а также снизит себестоимость товаров и услуг", - добавил Королев.

Возможная пролонгация

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке будет работать в течение трех лет. За это время провести ребалансировку энергосистемы региона не удастся, но на рынке уверены, что если механизм принесет положительный эффект и позволит привлечь дополнительные инвестиции в российский Дальний Восток, можно будет говорить о его дальнейшем продлении.

"Решение будет принимать, конечно, избранный на ту пору президент России, но я верю в то, что решение будет положительным. Я очень надеюсь, что механизм будет продлен", - сказал в интервью Трутнев.

При этом источник в сетевом комплексе РФ отметил ТАСС, что для того, чтобы у компаний была возможность реализовывать свои инвестиционные программы, при снижении тарифов надо обеспечить рост потребления электроэнергии.

Пока существующие планы крупных компаний, реализующих свои проекты на Дальнем Востоке, по строительству генерирующих объектов и развитию электросетевого комплекса позволяют надеяться на то, что энергопотребление будет расти. Для энергетиков российский Дальний Восток стал приоритетным регионом.

Например, Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") в 2017-2020 годах основную часть инвестпрограммы, более 60 млрд руб., планирует направить на регионы Дальнего Востока. Проекты, которые ФСК планирует реализовать на Дальнем Востоке, разделены на две группы. Первая - электрификация территорий опережающего развития (ТОР), в настоящее время такая работа ведется на семи площадках. Вторая - подключение к сетям крупных потребителей, таких как БАМ и Транссиб, трубопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), "Сила Сибири", "Восточная нефтехимическая компания", строительство которой ведет НК "Роснефть".

"Русгидро" также в реализации своей инвестпрограммы делает ставку на российский Дальний Восток. В настоящее время компания завершает монтаж четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС, пуск которого планируется этой осенью, по указу президента достраивает на Дальнем Востоке три тепловые электростанции, возводит Усть-Среднеканскую ГЭС на Колыме и ТЭЦ "Восточная" в Приморье, которая заменит устаревшие мощности Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке. В изолированных энергозонах Дальнего Востока компания строит ветряные и солнечные электростанции.