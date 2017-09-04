ФАС возбудила дело против "Киви Банка" за нарушения закона о рекламе

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Управление ФАС России по Москве возбудило дело в отношении "Киви Банка" за нарушения в рекламном ролике кредитной карты "Совесть" (проект "Киви Банка"), сообщает пресс-служба ведомства.
"В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты "Совесть", условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами", выведены из поля зрения потребителя", - говорится в сообщении.
Таким образом, УФАС усмотрело признаки нарушения, выраженные в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой. Кроме того, большая часть информации о продукте демонстрируется мелким шрифтом, что вводит потребителей в заблуждение, отмечает ведомство.
Рассмотрение дела в отношении кредитной организации назначено на 7 сентября.