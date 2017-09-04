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ФАС возбудила дело против "Киви Банка" за нарушения закона о рекламе

Экономика и бизнес
4 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Большая часть информации о кредитной карте "Совесть" демонстрируется в ролике мелким шрифтом, что вводит потребителей в заблуждение

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Управление ФАС России по Москве возбудило дело в отношении "Киви Банка" за нарушения в рекламном ролике кредитной карты "Совесть" (проект "Киви Банка"), сообщает пресс-служба ведомства.

"В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты "Совесть", условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами", выведены из поля зрения потребителя", - говорится в сообщении.

Таким образом, УФАС усмотрело признаки нарушения, выраженные в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой. Кроме того, большая часть информации о продукте демонстрируется мелким шрифтом, что вводит потребителей в заблуждение, отмечает ведомство.

Рассмотрение дела в отношении кредитной организации назначено на 7 сентября.

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