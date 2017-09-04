ЦБ считает преждевременным допуск криптовалют к организованным торгам в РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ.

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно- клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них", - отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ также обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

В сообщении регулятора отмечается, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов - прим. ТАСС).

"Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на "виртуальные валюты". Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения", - констатирует Банк России.

Регулятор напомнил, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

Минфин и ЦБ занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.