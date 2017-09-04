Песков: правила обращения с криптовалютой предстоит выработать

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что правила обращения криптовалюты нужны, но подлежат обсуждению.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении администрации президента России к планам Минкомсвязи ввести налог на доходы физических лиц при всех операциях с криптовалютами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что это предложение ведомства.

"Эти темы подлежат межведомственному обсуждению, это новое явление в нашей жизни", - отметил он.

"Конечно, какое-то регулирование нужно предложить, но какое именно - это прерогатива нашего кабинета министров", - сказал представитель Кремля. Он предложил обращаться за комментариями по данному поводу в правительство РФ.