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Песков: правила обращения с криптовалютой предстоит выработать

Экономика и бизнес
4 сентября, 19:20 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

По мнению пресс-секретаря президента России, такие темы подлежат межведомственному обсуждению

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что правила обращения криптовалюты нужны, но подлежат обсуждению.

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Отвечая на вопрос журналистов об отношении администрации президента России к планам Минкомсвязи ввести налог на доходы физических лиц при всех операциях с криптовалютами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что это предложение ведомства.

"Эти темы подлежат межведомственному обсуждению, это новое явление в нашей жизни", - отметил он.

"Конечно, какое-то регулирование нужно предложить, но какое именно - это прерогатива нашего кабинета министров", - сказал представитель Кремля. Он предложил обращаться за комментариями по данному поводу в правительство РФ.

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Персоны
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