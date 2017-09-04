ЦБ: введение нового инструмента поддержки банков не связано с ситуацией на денежном рынке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Введение нового инструмента поддержки банков Банком России не связано с текущей ситуацией на денежном рынке, регулятор давно вел работу по подготовке механизма, сообщила ТАСС пресс-служба ЦБ.

Банк России ввел с 1 сентября 2017 года дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы.

"Целью МЭПЛ [механизм экстренного предоставления ликвидности] является поддержка прежде всего финансово устойчивых банков, столкнувшихся с временными трудностями с ликвидностью, которые не могут быть разрешены с помощью стандартных инструментов предоставления ликвидности Банка России. Инструмент потенциально доступен широкому кругу банков. Кроме того, МЭПЛ может быть использован Банком России и как один из инструментов предоставления банкам ликвидности в рамках мер по финансовому оздоровлению. Введение МЭПЛ не связано с текущей ситуацией на денежном рынке, Банк России давно вел работу по подготовке указанного механизма", - сообщил регулятор.

В ЦБ пояснили, что целью МЭПЛ является поддержка прежде всего финансово устойчивых банков, столкнувшихся с временными трудностями с ликвидностью, которые не могут быть разрешены с помощью стандартных инструментов предоставления ликвидности Банка России.

"Инструмент потенциально доступен широкому кругу банков. Кроме того, МЭПЛ может быть использован Банком России и как один из инструментов предоставления банкам ликвидности в рамках мер по финансовому оздоровлению", - отметили в Банке России.

Потребность в привлечении средств в рамках МЭПЛ, по данным ЦБ, может возникнуть у банка в результате действия различных внешних негативных факторов, приводящих к резкому оттоку средств, при этом у банка может не быть достаточного объема обеспечения, принимаемого по стандартным операциям денежно-кредитной политики, для покрытия такого оттока. "Ситуация может быть особенно актуальной в условиях ужесточения требований Банка России к обеспечению в рамках стандартных операций", - отмечается в комментарии ЦБ.

Максимальный срок предоставления средств в рамках данного инструмента составляет 90 дней. Пролонгации предоставления средств не предполагается. "В случае, если указанного времени банку оказалось не достаточно для урегулирования проблем с ликвидностью, Банк России может повторно рассмотреть целесообразность предоставления средств", - пояснили в ЦБ.

При этом поддержку в рамках МЭПЛ могут получить и банки, не являющиеся системно значимыми.