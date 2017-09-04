Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала об Олеге Тинькове, который в начале августа опубликовали болгеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин на YouTube-канале Nemagia. Текст определения ведомства опубликован в официальном аккаунте Роскомнадзора "ВКонтакте".

Блокировка будет действовать до разрешения судебного дела, отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Москвы назначил на 31 октября 2017 года предварительное заседание по иску "Тинькофф банка" к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и к ООО "Развитие" о защите деловой репутации и взыскании 500 тыс. руб.

В начале августа Печерский и Псковитин на YouTube-канале Nemagia опубликовали видеоматериал о председателе совета директоров Тинькофф банка Олеге Тинькове. Публикация содержит выдержки из интервью Тинькова и комментарии блогеров о личности Тинькова и работе кредитной организации.