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Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове

Экономика и бизнес
4 сентября, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Блокировка будет действовать до разрешения судебного дела, рассмотрение которого назначено на 31 октября 2017 года

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Олег Тиньков

Олег Тиньков

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала об Олеге Тинькове, который в начале августа опубликовали болгеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин на YouTube-канале Nemagia. Текст определения ведомства опубликован в официальном аккаунте Роскомнадзора "ВКонтакте".

Блокировка будет действовать до разрешения судебного дела, отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Москвы назначил на 31 октября 2017 года предварительное заседание по иску "Тинькофф банка" к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину и к ООО "Развитие" о защите деловой репутации и взыскании 500 тыс. руб.

В начале августа Печерский и Псковитин на YouTube-канале Nemagia опубликовали видеоматериал о председателе совета директоров Тинькофф банка Олеге Тинькове. Публикация содержит выдержки из интервью Тинькова и комментарии блогеров о личности Тинькова и работе кредитной организации.

Смотрите также

"Тинькофф банк" подал иск к опубликовавшим видео об Олеге Тинькове блогерам

Предварительное заседание по иску Тинькофф банка к блогерам пройдет 31 октября

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