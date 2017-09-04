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Более 150 предприятий примут участие в экономическом форуме "Деловая Ингушетия"

Экономика и бизнес
4 сентября, 21:52 UTC+3 МАГАС сентября. /Корр., ТАСС

На форуме будут представлены строительство, сельское хозяйство и переработка, пищевое производство и продукты питания, технологии IT, связи и безопасности

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МАГАС, 4 сентября. /Корр. ТАСС /. Более 150 предприятий и компаний примут участие в космическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия - 2017", который пройдет 25-26 сентября в Назрани, сообщил ТАСС министр экономического развития Ингушетии Умалат Тошхоев.

"У нас с 25 по 26 сентября в Назрани пройдет IV экономический форум и многопрофильная выставка "Деловая Ингушетия - 2017". По предварительным данным, в нем примут участие более 150 предприятий и компании из региона и других субъектов страны. Это больше, чем в форуме прошлого года, в котором приняли участие более 100 предприятий и компаний", - сказал он.

По словам Тошхоева, заявки на участие в форуме и многопрофильной выставке прислали представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова, Чечни. Он отметил, что на форуме будут представлены строительство, сельское хозяйство и переработка, пищевое производство и продукты питания, технологии IT, связи и безопасности. "Среди них предприятия и компании, производящие продукцию в рамках программы импортозамещения", - сказал он.

Как отметил министр, цель форума - "содействовать подписанию взаимовыгодных соглашений, популяризировать продукцию и услуги местных производителей, наладить взаимовыгодное сотрудничество производителей региона с коллегами из других субъектов страны, установить между ними полезные деловые контакты, содействовать внедрению новейших разработок и инновационных технологий на региональном рынке".

На III экономическом форуме "Деловая Ингушетия" в прошлом году были заключены соглашения на сумму более 9 млрд рублей.

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