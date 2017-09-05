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Конгресс США приступит к работе над бюджетом и повышением лимита госдолга

Экономика и бизнес
5 сентября, 0:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, сентября. /ТАСС

Конгресс должен завершить работу над законопроектом о финансировании федеральных учреждений и программ до 30 сентября

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Конгресс США со вторника возвращается к работе после августовских каникул. В первую очередь, законодателям предстоит принять бюджет на 2018 финансовый год, стартующий уже первого октября, и повысить лимит госдолга. Но эта работа, вероятно, будет осложняться попытками республиканцев реализовывать повестку президента Дональда Трампа, а также разногласиями самого американского лидера со своими однопартийцами.

Дебаты о бюджете

В теории Конгресс должен завершить работу над всеобъемлющим законопроектом о финансировании федеральных учреждений и программ до 30 сентября. Однако вашингтонским политикам почти никогда не удается разрешить все разногласия до этой даты. Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан ранее уже предупредил, что его коллегам потребуется больше времени.

Документ, в котором обозначены параметры казны американского правительства, состоит из 12 законопроектов. Они касаются отдельных направлений, к примеру, обороны, национальной безопасности, энергетики и так далее. Палата представителей на данный момент успела рассмотреть только четыре таких законопроекта, Сенат к этой работе вообще не преступал. В связи с этим после 30 сентября Конгрессу придется выделять правительству временное финансирование посредством специальных резолюций, чтобы не допустить прекращения работы министерств и других госучреждений.

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Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Как обычно, в этом году бюджетный процесс будет сопряжен с политическими дебатами. Ранее Трамп пригрозил, что он готов пойти даже на приостановку работы правительства, если Конгресс не отпустит $1,6 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Технически, глава государства может просто не подписать резолюцию о временном финансировании госучреждений.

Но 1 сентября газета The Washington Post сообщила, что в Белом доме решили несколько смягчить позицию по этому вопросу. Представители администрации якобы заверили законодателей-республиканцев в том, что глава государства эти временные резолюции все же поддержит, но в бюджете необходимая для строительства барьера сумма должна быть заложена.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о создании стены был подписан им еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. При этом Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз высказывают резкое несогласие на участие в этом проекте.

Увеличить госдолг и помочь Техасу

Другая проблема, которая неизбежно встанет перед Конгрессом, - это повышение потолка госдолга. О необходимости сделать это еще весной предупредил министр финансов США Стивен Мнучин, заметив, что решать этот вопрос нужно будет уже рано осенью.

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На данный момент госдолг США почти достиг установленной ранее границы, приближаясь к отметке в $20 трлн. Это превышает 100% ВВП страны. Обеим палатам необходимо успеть поднять эту планку до 29 сентября, в противном случае госучреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию.

Несмотря на это, каждый раз повышение лимита госдолга вызывает в Конгрессе оживленную дискуссию. Республиканцы, в частности, стараются внести в соответствующий законопроект поправки о снижении бюджетных расходов. Демократы традиционно выступают против этого.

Но в этот раз процесс может пойти быстрее. В конце прошлой недели Белый дом запросил у Конгресса почти $8 млрд на оказание помощи штату Техас, пострадавшему от шторма "Харви". Это будет лишь первый транш из федерального бюджета, так как оценка нанесенного стихией ущерба пока продолжается.

Мнучин в воскресном интервью телеканалу Fox News заявил, что повышение лимита госдолга должно быть увязано с выделением средств Техасу. Если это будет сделано, члены Конгресса окажутся вынужденными поддержать законопроект.

Антироссийский военный бюджет

В июле Палата представителей приняла законопроект о финансировании и направлениях работы Пентагона в 2018 году. Конгрессмены, в частности, продлили запрет на сотрудничество с российским Министерством обороны, который был введен с самого начала конфликта на Украине. Кроме того, в бюджете минобороны США в очередной раз закладываются средства на предоставление Киеву военной помощи, в том числе, вооружений.

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Отдельный параграф посвящен выполнению российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон уже на протяжении длительного времени обвиняет Москву в якобы нарушениях этого соглашения. Разработчики законопроекта фактически наделяют президента США полномочиями отказаться от выполнения шестой статьи ДРСМД. Данный пункт запрещает участникам договора заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки.

Документ также обязывает министра обороны предусмотреть реализацию программы по созданию подвижного комплекса наземного базирования для запуска баллистических ракет, дальность действия которых составляет от 500 км до 5500 км.

Но теперь этот законопроект должен пройти через Сенат, причем сам его текст в конечном итоге не должен отличаться от версии, принятой нижней палатой. Процесс этого согласования может занимать несколько месяцев.

Иммиграционная реформа

В августе на рассмотрение Сената поступила инициатива, призванная изменить порядок выдачи грин-карт. Ее авторами выступили республиканцы Том Коттон и Дэвид Пердью. Кроме этого, законопроект открыто поддержал президент Трамп.

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Грин-карта дает право на постоянное проживание, разрешение на работу и возможность быстрее получить американское гражданство. По словам самого хозяина Белого дома, в течение последних десятилетий в США приезжали люди с низкой квалификацией, иммигранты, которые получали низкие зарплаты. Новый законопроект заменяет собой прежний порядок и вводит новую, основанную на очках систему, ориентированную на квалифицированных специалистов.

Скорее всего, данная инициатива встретит сопротивление со стороны не только демократов, но также и некоторых республиканцев.

Ссоры Трампа со своей партией

Для Республиканской партии начало нового политического сезона будет напряженным не только из-за борьбы с их оппонентами-демократами. Перед тем, как уйти на каникулы, Сенат США так и не смог отменить базовые положения закона, на основании которого работает система льготного медстрахования Obamacare, введенная экс-президентом Бараком Обамой. Это было еще одним предвыборным обещанием Трампа.

После этого президент раскритиковал лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. "Моя единственная проблема с Митчем Макконнеллом заключается в том, что после семи лет слов про отмену и замену [Obamacare] он потерпел неудачу. Такого никогда не должно было произойти!" - написал Трамп в своем Twitter.

Работа администрации с сенатским комитетом по иностранным делам также может осложниться. Его председатель, республиканец Боб Коркер ранее заявил, что Трамп пока не смог продемонстрировать "постоянство" или "какую-либо компетентность", не понимает "характера страны".

"Странное заявление Боба Коркера, учитывая, что он постоянно спрашивает меня, стоит ли ему снова баллотироваться (на пост сенатора на промежуточных выборах в Конгресс - прим. ТАСС) в 2018 году. В Теннесси совсем не рады [этому]!" - так прокомментировал эти высказывания Трамп. В Белом доме слова Коркера также назвали смехотворными.

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Шторм "Харви" Кризис на Украине Миграционная политика Трампа
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