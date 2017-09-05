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Премьер Украины пообещал внести бюджет в парламент 15 сентября

Экономика и бизнес
5 сентября, 1:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС

По словам Владимира Гройсмана, приоритетными направлениями станут "поддержка реального сектора, медицина, оборона, дороги"

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал внести в Верховную Раду проект бюджета страны на 2018 год в середине сентября. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"15 сентября внесем в Раду бюджет с четкими приоритетами: децентрализация, поддержка реального сектора, медицина, оборона, дороги и тому подобное", - написал он.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что в 2018 году экономика страны вырастет на 3%, в 2019 году на 3,9%, а к 2020 году на 4%. "Есть расчеты, согласно которым, инфляция упадет до 5% в 2020 году", - добавил он.

Согласно текущему бюджету Украины, ожидаемый уровень инфляции должен составить 8,1%, среднегодовой курс национальной валюты - 27,2 гривны за доллар. Рост ВВП по итогам года должен быть на уровне 3%. По расчетам Нацбанка Украины, в этом году ВВП страны должен составить 2,850 трлн гривен (около $110 млрд).

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Гройсман, Владимир Борисович
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