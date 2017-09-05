Премьер Украины пообещал внести бюджет в парламент 15 сентября

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал внести в Верховную Раду проект бюджета страны на 2018 год в середине сентября. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"15 сентября внесем в Раду бюджет с четкими приоритетами: децентрализация, поддержка реального сектора, медицина, оборона, дороги и тому подобное", - написал он.
15 вересня внесемо у Раду #бюджет з пріоритетами: децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина, оборона, дороги, тощо.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 September 2017
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что в 2018 году экономика страны вырастет на 3%, в 2019 году на 3,9%, а к 2020 году на 4%. "Есть расчеты, согласно которым, инфляция упадет до 5% в 2020 году", - добавил он.
Согласно текущему бюджету Украины, ожидаемый уровень инфляции должен составить 8,1%, среднегодовой курс национальной валюты - 27,2 гривны за доллар. Рост ВВП по итогам года должен быть на уровне 3%. По расчетам Нацбанка Украины, в этом году ВВП страны должен составить 2,850 трлн гривен (около $110 млрд).