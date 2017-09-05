WSJ: корпорация United Technologies покупает Rockwell Collins за $23 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американская промышленная корпорация United Technologies достигла соглашения о приобретении одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной индустрии Rockwell Collins. Объем сделки составит $23 млрд и станет крупнейшим в истории аэрокосмической отрасли США, сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, руководство обеих компаний одобрило договоренность, согласно которой United Technologies выплатит за каждую акцию Rockwell Collins по $140 наличными и ценными бумагами. Акционеры Rockwell Collins получат по $93,33 за акцию, стоимость остальной части ($46,67) будет погашена ценными бумагами United Technologies. По оценке издания, это на 15% выше, чем стоимость акций Rockwell Collins в августе, и на 30% выше, чем в конце июля.
До сих пор рекордно большой считалась покупка в 2012 году компании Goodrich, которая создает аппаратно-программные комплексы "улучшенного видения" реальных изображений (технология Enhanced Vision Systems - EVS) и строит виртуальные модели местности по данным цифровых карт (технология Synthetic Vision Systems - SVS). United Technologies приобрела Goodrich за $16,5 млрд.