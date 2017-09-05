"Ъ": Минфин и ЦБ согласовали проект реформы аудиторской отрасли в РФ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов и Банк России согласовали проект поправок к закону "Об аудиторской деятельности", он будет рассмотрен 5 сентября на заседании совета по аудиторской деятельности при Минфине. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст проекта (есть в распоряжении издания).
Поручение разработать проект закона, закрепляющего передачу ЦБ регуляторных и надзорных полномочий над аудиторскими организациями, было дано финансово-экономическому блоку на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце марта. Сегодня внешний контроль качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов осуществляют саморегулируемые организации (СРО). В свою очередь надзор за деятельностью СРО аудиторов находится в компетенции Минфина и Федерального казначейства. В правительстве и ЦБ неоднократно подчеркивали необходимость новой организации надзора на аудиторском рынке для повышения качества регулирования.
Как пишет "Коммерсантъ", ЦБ выступил за ужесточение регулирования аудиторов банков: аудитор должен будет в течение 20 рабочих дней отвечать на внеплановый запрос регулятора о фактах завышения клиентами стоимости активов, системе управления рисками или несоблюдении нормативов. Вместе с тем аудиторы смогут обратиться в Банк России за необходимой информацией о банках, однако ЦБ вправе не отвечать на запрос, если подобная информация не была ранее сообщена банку.
Регулятор также предложил ввести понятие "ОЗО" (общественно значимая организация) и сформировать список таких организаций, к их аудиту будут допущены компании с семью аудиторами в штате только по реестру ЦБ (с 2023 года - 12 аудиторов). Для остальных требование - три аудитора в штате. Из новой редакции поправок также следует, что ЦБ принял решение не отказываться от аудита "по критериям" (в зависимости от величины выручки - более 400 млн рублей или активов - более 80 млн рублей). При этом, как отмечает издание, аудит будет необходим только при выполнении двух из трех критериев за два последующих года - выручка от 800 млн рублей, активы от 400 млн рублей, а численность работников от 100 человек.
Вступление положений законопроекта в силу будет поэтапным: надзорную функцию ЦБ начнет выполнять с 2019 года, реестр аудиторов ОЗО будет опубликован к концу 2018 года.
В ЦБ "Коммерсанту" не предоставили комментарий относительно законопроекта.