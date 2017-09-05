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Доклад по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направлен в кабмин

Экономика и бизнес
5 сентября, 5:05 дата обновления: 5 сентября, 5:52 UTC+3

Минтранс не видит необходимости в дополнительной проверке обеспечения безопасности в аэропорту, отметил глава ведомства Максим Соколов

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Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Михаил Метцель/ТАСС

НАХОДКА /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Доклад по итогам проверки безопасности в аэропорту Каира направлен в правительство России, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

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Соколов: Каир официально не отказывался от специалистов РФ в аэропортах Египта

"Уже направили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соколов отметил, что Минтранс не видит необходимости в дополнительной проверке обеспечения безопасности в аэропорту Каира, однако аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха необходимо проверить.

"Все дальнейшие действия зависят от готовности египетской стороны. Хургада и Шарм-эш-Шейх требуют дополнительных проверок", - сказал он. Что касается сроков возобновления авиасообщения, это "зависит от решения правительства", подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, последний раз российские авиаспециалисты инспектировали аэропорт Каира в конце июля. В понедельник глава Минтранса сообщал, что эксперты дали положительную оценку по одному из терминалов. До этого вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что правительство примет решение о возобновлении авиасообщение с Египтом только после подтверждения уровня безопасности аэропортов этой страны специалистами.

Почему прекратилось авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

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