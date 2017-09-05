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Китай выделит $500 млн на поддержку стран с развивающимися экономиками

Экономика и бизнес
5 сентября, 6:40 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС

Пекин также предоставит 40 тыс. мест для обучения кадров

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Китай выделит $500 млн на поддержку развивающихся экономик через "Фонд содействия сотрудничества Юг-Юг", а также предоставит 40 тыс. мест для обучения национальных кадров. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров БРИКС с главами государств, приглашенных к совместной работе.

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"Я хочу объявить, что Китай предоставит $500 млн в "Фонд содействия сотрудничества Юг-Юг", - сказал он. - Эти деньги будут использованы для того, чтобы помочь развивающимся странам решать вопросы в области сельского хозяйства, беженцев, изменения климата, здравоохранения и других".

"Мы предоставим развивающимся странам 40 тыс. мест для обучения кадров в Китае в ближайшие годы", - добавил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что Китай увеличит обмен опытом "в области развития и сотрудничества в развитии компетенций через такие площадки как Центр международных знаний и развития и Академию развития и сотрудничества по линии Юг-Юг".

В саммите в Сямэне в качестве приглашенных гостей участвуют президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-министр Таиланда.

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