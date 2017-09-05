Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморье

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Расширить морской порт Зарубино (Приморский край) за счет включения в состав его границ земельных участков, расположенных в Хасанском районе, и создаваемого искусственного земельного участка, предназначенных для строительства зернового терминала мощностью 33,5 млн тонн в год", - говорится в распоряжении.
Терминал, предназначенный для приема судов грузоподъемностью до 91,3 тысячи тонн, будет использоваться для перевалки пшеницы, кукурузы и сои. В составе терминала построят пять причалов, склад, железнодорожный и автодорожный фронт, конвейеры.
Проект реализуется за счет АО "Объединенная зерновая компания" и его дочернего общества - ООО "Дальневосточный зерновой терминал".
"Принятое решение направлено на развитие портовой инфраструктуры Приморского края, позволит создать новые рабочие места в регионе", - отмечается на сайте правительства.